El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno al intendente de Puerta de Corral Quemado, Carlos Casimiro, para coordinar una serie de obras a inaugurar la próxima semana en la localidad ubicada al norte del departamento Belén.

Con el objetivo de desarrollar una agenda más amplia, se decidió trasladar para el miércoles 27 de agosto la inauguración oficial del Camino al Tolar, una obra largamente esperada por los vecinos de esta comunidad montañosa. En la ocasión, también quedarán inauguradas las refacciones de la Escuela N°419 de Jacipunco, obra realizada de manera integral por el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.

En la visita está previsto un recorrido por la obra de la Ruta Provincial Nº223, que une Puerta de Corral Quemado con El Durazno, donde se realizan trabajos de obras de arte para dar continuidad a este proyecto vial, y por la Avenida Puerta del Sol, donde se proyectan trabajos de repavimentación en el mediano plazo.

Por último, se confirmó la entrega de una camioneta para la comunidad de El Tolar, que será administrada (gastos y mantenimiento) por el municipio de Puerta de Corral Quemado, y de elementos necesarios para la práctica del Chaku a la cual se sumará la comunidad originaria.