La Cámara de Diputados de la provincia no pudo sesionar este miércoles por falta de quórum.

Solo bajaron al recinto 10 diputados, el faltazo seria porque están abocados a las negociaciones políticas de último momento, ya que este jueves vence el plazo para la presentación de alianzas de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Los que bajaron fueron los diputados de la UCR Mamerto Acuña, Tiago Puente, Silvana Carrizo y Natalia Herrera; Hugo Ávila, del Frente Amplio Catamarqueño; y los oficialistas Juan Carlos Ledesma, Gustavo Aguirre, Estela Nieva, Natalia Soria y Natalia Ponferrada.

Por su parte, ningún legislador del bloque La Libertad Avanza (LLA) se hizo presente en el recinto.