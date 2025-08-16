Nota vista: 0

El Senador Guillermo Ferreyra avaló el comunicado oficial del Municipio de Fray Mamerto Esquiú y aseguró que absolutamente todas las rendiciones de cuentas requeridas por el Tribunal de Cuentas durante su gestión, “fueron presentadas en tiempo y forma”, y que no existe sustento legal para que se realice un sumario con 15 meses de posterioridad a que el municipio cumpliera con sus obligaciones.

Luego de que tomara estado público un informe en el que da cuenta del inicio de un sumario administrativo por parte del Tribunal de Cuentas contra funcionarios del Municipio de Fray Mamerto Esquiú, y se involucrara al actual Senador Guillermo Ferreyra por supuesta falta de presentación de rendiciones del primer semestre de 2023 durante su gestión como intendente, Ferreyra rechazó de plano las afirmaciones y aseguró que las rendiciones en cuestión fue presentadas el 10 de mayo de 2024, mediante la Actuación Administrativa Nº 45770, hace más de 15 meses.

Aseguró además que en esa oportunidad se efectuó “la presentación completa” de las rendiciones correspondiente al primer semestre del ejercicio 2023, a través del Sistema de Rendición Digital, conforme a lo establecido en la Acordada T.C. N.º 11856/20, cumpliendo así con los requerimientos técnico-administrativos del órgano de control.

Indicó que también se cumplió con todas las rendiciones posteriores (segundo semestre de 2023 y primer semestre de 2024), solicitadas por el Tribual de Cuentas y todo consta con registro formal y digital. “No existe omisión, ni mucho menos incumplimiento en la presentación de rendiciones de cuentas durante mi gestión como intendente”, aseguró.

Al respecto, explicó que la presentación de las rendiciones del segundo semestre 2023 fueron presentadas bajo actuación Nº 48622 con fecha 28/08/2024, las del primer semestre 2024 (actuación Nº 54049, con fecha 28/12/2024), y de la rectificativa del primer semestre 2024 (actuación Nº 58646, con fecha 16/07/2025), todas ingresadas a través del Sistema de Rendición Digital.