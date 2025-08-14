Nota vista: 0



Se espera que el nuevo camino para conectar Tinogasta-Belén esté concluido el próximo año.

El gobernador Raúl Jalil y el intendente Ernesto Andrada encabezaron los actos centrales de celebración del 312° Aniversario de la Fundación de Tinogasta, que se desarrolló en la Plaza Principal 25 de Mayo y contó con una gran participación de vecinas y vecinos.

En la oportunidad, las autoridades y la comunidad departamental pudieron disfrutar del desfile cívico que se desarrollo en la plaza principal, con la participación de las instituciones educativas, sociales, deportivas, fuerzas de seguridad, entre otras. Además, los artesanos y gastronómicos de la zona participaron con sus productos en los alrededores de la plaza.

En su discurso, el mandatario provincial valoró la cantidad de obra pública que se realiza en Tinogasta, cómo esta beneficia a los vecinos y al desarrollo de la ciudad. “Estamos trabajando a la par con el intendente. Tenemos un plan de obras que llevamos adelante con recursos de la minería, provinciales y municipales”.

Raúl destacó que “esperamos venir en agosto de 2026 a celebrar otro aniversario con la inauguración de la Cuesta de Zapata”, y enumeró las obras de viviendas, cloacas, asfaltado, Planta de tratamiento cloacales, entre otras, que se ejecutan en la jurisdicción.

Por su parte, el intendente Andrada agradeció el apoyo permanente del Gobernador y manifestó que “nuestra amada Tinogasta ha pasado por diferentes épocas y siempre hay que destacar esa esencia del hombre y la mujer tinogasteña. Gente de trabajo, que es solidaria y que ha hecho grande a Tinogasta en distintos ámbitos. No vamos a dejar de trabajar para que Tinogasta siga creciendo a pesar de todas las dificultades, pero con el acompañamiento del Gobernador y de todas las instituciones podremos avanzar y ver como este departamento crece”, concluyó.