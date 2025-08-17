Nota vista: 0

En diálogo con la prensa y conforme al cronograma electoral camino al 26 de octubre, la jueza electoral en la provincia Agustina Crook recordó que este 17 de agosto vence el plazo para la presentación de candidaturas ante el Juzgado Electoral. Durante toda la jornada se recibirán listas y, como último plazo, se habilitarán las primeras dos horas del lunes 18, hasta las 09:15, para completar presentaciones pendientes.

Respecto a la impresión de boletas partidarias, Crook aclaró que los costos serán definidos por el Gobierno provincial.

Por estas horas, algunos sectores tendrían definidos ya nombres y lugares en las listas, mientras otros continúan con los diálogos.

Los listados de diputados provinciales, son los que generalmente se presentan últimos, aunque en esta oportunidad, en algunos puntos del interior estaría costando alcanzar acuerdos que conformen a todos.

De los 82 cargos en disputa que hay en Catamarca, 80 son bancas legislativas de distintos niveles. Los otros dos cargos son las intendencias de Mutquín (Pomán) y Los Altos (Santa Rosa), dos distritos del oficialismo en que sus actuales jefes comunales irían por su reelección.