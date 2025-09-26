Nota vista: 0

Tras más de tres décadas, la Escuela Agrotécnica de Alijilán fue completamente refaccionada, brindando a los alumnos y docentes un edificio en óptimas condiciones para el desarrollo de sus actividades educativas.

Del acto participaron el intendente de Los Altos, Raúl Barot, el gobernador Raúl Jalil, la senadora nacional Lucía Corpacci, los ministros Fernando Monguillot y Leonardo Zeballos, y el secretario Nico Rosales Matienzo.

Desde la gestión del intendente Raúl Barot se tomó intervención en cada establecimiento escolar, poniendo en valor todas las instituciones educativas de la jurisdicción municipal de Los Altos, con el objetivo de garantizar espacios dignos y adecuados para el aprendizaje.

Al respecto, el intendente Raúl Barot expresó: “Hoy es un día histórico para Alijilán. Después de más de tres décadas, nuestros alumnos y docentes tienen un edificio en condiciones óptimas. Desde el municipio estamos convencidos de que invertir en educación es invertir en el futuro de nuestros jóvenes, por eso seguimos trabajando en cada institución educativa de nuestra jurisdicción”.

Las autoridades coincidieron en que esta obra representa un paso fundamental en la mejora de la infraestructura educativa y en la generación de mejores oportunidades para los jóvenes de la jurisdicción municipal.