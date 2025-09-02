Nota vista: 0

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recorrió el emblemático barrio 9 de Julio, situado en el sector este de la ciudad, para verificar la finalización de los trabajos de reconversión de luminarias tradicionales a tecnología LED. con la incorporación de esta nueva tecnología, ahora los vecinos de la zona pueden disfrutar de sus calles más seguras e iluminadas de forma más eficiente y amigable con el medio ambiente.

En su recorrido, el jefe comunal destacó la importancia de estas obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos e instó a la familia municipal a acompañar en los objetivos de la gestión, ya que San Fernando del Valle de Catamarca, está cerca de ser una ciudad 100% Led, gracias al arduo trabajo que realizan los empleados municipales.

Con la modernización de la infraestructura urbana, priorizando soluciones sostenibles y de impacto positivo para la comunidad, el municipio de la Capital mantiene firme su visión de lograr una ciudad que cuente con los servicios básicos en cada uno de sus barrios, con sus calles asfaltadas y una iluminación que contribuya a mitigar el impacto ambiental.

La reconversión de luminarias es un paso fundamental para alcanzar los objetivos de eficiencia energética y desarrollo sustentable que la Capital se ha propuesto. en este sentido, Gustavo agregó: “nosotros, desde el municipio trabajamos en forma ardua para poder lograr las metas propuestas, lo antes posible, con una buena administración de los recursos de los vecinos y vecinas, se puede avanzar en forma más que satisfactoria. necesitamos del compromiso de todos y todas, para lograr esa ciudad que tanto queremos, de la que cada catamarqueño y turista se sienta confortable ya sea que viva o esté de paso por nuestro querido San Fernando del Valle de Catamarca”.

Esta importante mejora beneficiará, en esta oportunidad, directamente a 120 familias del sector, quienes disfrutarán de una iluminación más potente, clara y moderna. la transición a LED no solo optimiza el consumo energético, sino que también contribuye a la seguridad del sector y a la reducción de la huella de carbono de la ciudad.

Acompañaron al jefe comunal, el secretario de servicios ciudadanos, Martín Barrionuevo, el director de alumbrado público, Julio Medina, entre otras autoridades.