Nota vista: 0

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Políticas Sociales y Educativas, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura, culminó la formación de vecinos capitalinos con la entrega de 40 certificados de sus talleres de oficios. el acto tuvo lugar en el Salón Calchaquí del Museo Adán Quiroga, donde los flamantes egresados de maquillaje, barbería y manicuría recibieron el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.

Durante el emotivo acto, la directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni, expresó su alegría: «…los alumnos que recibieron su certificación, finalizaron los niveles satisfactoriamente. También muy agradecidos con los profes que se han esforzado, que han dedicado su tiempo, su mente brillante para brindar todos los conocimientos y las herramientas a nuevos alumnos de la Capital que ya prácticamente están siendo nuevos emprendedores».

Además agregó: «Los chicos han comenzado a principios de año bastante bien, ninguno ha dejado. hay que tener en cuenta que son talleres gratuitos, estamos en distintos lugares de la ciudad, accesibles para el vecino y la vecina que quieran ir sumando; pero este año hemos incorporado en un trabajo conjunto para tener resolución municipal. Esto, trabajando con el ITM, Instituto Tecnológico Municipal, se ha elaborado una resolución, así que ahora tienen otra herramienta, tienen otro peso también los certificados, y también otras instancias para cumplir en el cursado, por ejemplo, no pueden faltar, y todos se han comprometido mucho con eso», explicó Farroni..

«Además es importante, porque a partir de ahora ya empiezan a tener su propio emprendimiento. son futuros emprendedores, ojalá todos puedan abrir sus lugares, también tienen una herramienta ya para el futuro, para integrar lugares profesionales. son chicos que han estado bien capacitados, hemos hecho muchísimas prácticas, se ha tomado examen escrito, así que bastante completo” remarcó.

Por su parte la alumna, Evelin Seco, del taller de Maquillaje reflejo la satisfacción y el impacto de estos talleres: «Es una experiencia hermosa, tenemos mucha salida laboral, muchas gracias a la Municipalidad por la oportunidad que nos dieron, también con materiales, siempre a disponibilidad de nosotras, los horarios, los materiales son muy integrantes, ya con cada uno de nosotros hay responsabilidad y con nuestros trabajos, con los que estudiamos».

Evelin compartió además su entusiasmo por haber iniciado su propio camino: «Ya tengo mi propio emprendimiento, es hermoso, me encanta el hecho de poder ir y maquillar, por ejemplo, a una novia. que mi trabajo salga bien, me hace muy feliz, o también el hecho de participar de pequeños eventos que llenan una parte de la vida de la gente, es hermoso y la verdad que estoy muy contenta por eso».

Estos espacios de formación, que promueven la participación activa de personas de todas las edades de manera gratuita, son una de las metas del municipio para incrementar el aprendizaje y el crecimiento colectivo. La Capital ofrece una amplia y diversa variedad de talleres distribuidos en distintos puntos de ciudad, brindando oportunidades concretas para el desarrollo personal y la adquisición de nuevas habilidades.

En el evento participaron la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedelli; la secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad, Marqueza Blanco; los diputados Gustavo Aguirre, Adriana Díaz y María Argerich; y la propia directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni.