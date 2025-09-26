Nota vista: 0

La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, acompañada por el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, y el intendente de Bañado de Ovanta, Mario Páez, inauguraron las refacciones integrales en el Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad de Ampolla, departamento Santa Rosa.

Esta obra cuenta con refacciones de techo, mampostería, conexiones eléctricas, pintura y mejora de espacios verdes, además de nuevo mobiliario.

La Ministra de Salud remarcó que “tenemos un plan de ejecución que venimos trabajando con ambos intendentes. Empezamos con Los Altos, avanzamos con diferentes centros sanitarios de nivel I, hoy con Ampolla, y seguimos con otras instituciones como Barrio Obrero, el Hospital de Alijilán, y vamos avanzando. Que podamos seguir mejorando la infraestructura y la calidad de atención va a permitir que los médicos puedan rotar, porque no estaban dadas las condiciones para que el equipo sanitario pueda atender”.

Marcelo Monasterio, enfermero del CAPS de Ampolla, expresó su agradecimiento porque el lugar “estaba muy deteriorado y presta servicio a todos los niños de la Escuela que está cerca y a la comunidad en general, por lo que es fundamental todo lo que se ha hecho, la refacción y lo invertido en el mobiliario y equipamiento nuevo”.