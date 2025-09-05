Nota vista: 0

Durante la tarde del jueves 4 de septiembre, fieles y devotos se congregaron para recordar el 4° aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú en El Suncho, departamento La Paz, jurisdicción de la parroquia San Roque.

Con mucha devoción rezaron el Santo Rosario, dieron gracias a Dios por la Beatificación de 2021 y rogaron por su pronta Canonización.

También reflexionaron sobre momentos importantes en la vida del fraile franciscano catamarqueño y obispo de Córdoba.

Un lugar de peregrinación

El Suncho es el lugar donde Fray Mamerto Esquiú, siendo en ese momento Obispo de Córdoba, entregó su alma a Dios, el 10 de enero de 1883.

Allí se levanta una capilla, un monolito y se conserva parte del «viejo algarrobo negro» que le brindó su sombra en los últimos minutos de su vida.

Este predio, rodeado de vegetación autóctona y el dulce trinar de las aves, se convirtió en un lugar sagrado, de oración, dónde cientos de visitantes llegan durante todo el año, para «rezar y dar gracias» y sentirse «más cerca de nuestro fraile, pastor y peregrino, amigo de los pobres y necesitados», expresaron.

Quienes llegan hasta allí dejan registrado su paso en un libro de visitas dispuesto para tal fin.