Durante la tarde del jueves 4 de septiembre, fieles y devotos se congregaron para recordar el 4° aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú en El Suncho, departamento La Paz, jurisdicción de la parroquia San Roque.
Con mucha devoción rezaron el Santo Rosario, dieron gracias a Dios por la Beatificación de 2021 y rogaron por su pronta Canonización.
También reflexionaron sobre momentos importantes en la vida del fraile franciscano catamarqueño y obispo de Córdoba.

Un lugar de peregrinación
El Suncho es el lugar donde Fray Mamerto Esquiú, siendo en ese momento Obispo de Córdoba, entregó su alma a Dios, el 10 de enero de 1883.
Allí se levanta una capilla, un monolito y se conserva parte del «viejo algarrobo negro» que le brindó su sombra en los últimos minutos de su vida.
Este predio, rodeado de vegetación autóctona y el dulce trinar de las aves, se convirtió en un lugar sagrado, de oración, dónde cientos de visitantes llegan durante todo el año, para «rezar y dar gracias» y sentirse «más cerca de nuestro fraile, pastor y peregrino, amigo de los pobres y necesitados», expresaron.
Quienes llegan hasta allí dejan registrado su paso en un libro de visitas dispuesto para tal fin.

