A fines de septiembre de 2023, el intendente Gustavo Saadi inauguró el imponente edificio del Nodo Tecnológico de la Capital, que celebró ayer su segundo aniversario con actividades de primer nivel y un gran nivel de participación.

El Nodo, dependiente de la Secretaría de Gabinete y Modernización que conduce Mariano Rosales, y dirigido por Emilio Ramaci, organizó para este cumpleaños el evento de innovación más grande de la provincia: el “Nodo Tech Day”, que reunió a emprendedores, profesionales y aficionados por la tecnología.

En la sede de Avenida Virgen del Valle y Güemes, se ofrecieron conferencias de expertos, talleres prácticos, exposiciones tecnológicas y muchas actividades más, enfocadas en inteligencia artificial, formación audiovisual, robótica, desarrollo emprendedor y redes sociales.

El Nodo Tech Day sirvió para potenciar el desarrollo local e incluyó charlas motivacionales y talleres prácticos.

En ese marco, se destacó la presencia de Bruno Scoppazzo, artista especializado en efectos visuales que trabajó en proyectos de cine como la serie El Eternauta, quien quedó maravillado con las instalaciones y la dinámica del Nodo.

El Nodo

El moderno edificio donde funciona el innovador Nodo Tecnológico, dedicado a la educación y formación profesional, que celebra su segundo aniversario, se desarrolla en dos volúmenes vinculados entre sí por un puente ubicado en el tercer nivel.

Las instalaciones cuentan con un vidrio envolvente de alta tecnología, que controla la inercia térmica, favorece la eficiencia energética, transmite una sensación futurista y de modernidad además de permitir el vínculo visual de ciudad con el interior del edificio y viceversa.

La accesibilidad en el predio es total y cuenta con auditorios abiertos, semitechados y cerrados, espacios pensados todos para el aprendizaje y la vinculación con actores fundamentales del ámbito tecnológico como empresas del sector.

Actividades

En el Nodo Tecnológico se dictaron en estos dos años más de 140 capacitaciones, para más de 8.000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos en robótica, diseño, programación, desarrollo de web, impresiones 3D y otras especialidades.

El Nodo ya fue visitado por más de 6.000 alumnos de 120 escuelas de Capital y el interior, y fue sede de 225 eventos, y charlas con más de 12000 asistentes.