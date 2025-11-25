Nota vista: 0

El intendente Gustavo Saadi visitó el barrio Loteo Parque Sur para supervisar la finalización de un conjunto de importantes obras de infraestructura que buscan elevar la calidad de vida de los vecinos, creando un entorno más seguro y accesible. Con un total de 34 manzanas intervenidas por completo, más de 600 familias se benefician directamente de estas mejoras integrales.

Las obras que transformaron la infraestructura del loteo e incluyeron:

16.000 metros lineales de cordones cuneta.

8.000 metros de cañería de agua y cloaca, con 800 conexiones domiciliarias.

80 cuadras pavimentadas y demarcaciones horizontales.

218 nuevas luminarias con tecnología LED, que garantizan mayor seguridad y eficiencia energética.

Al respecto, la concejal del circuito 3, Leticia Romero, confirmó el alcance de la intervención. “Solo nos faltan las garitas que piden los vecinos, pero se completó todo lo solicitado. Ahora, el barrio está completamente iluminado y asfaltado”, señaló Romero, indicando que se trata de setenta y seis cuadras que recibieron asfalto, iluminación LED y cordones cuneta.

Una vecina del barrio, Mirian Chozco, emocionada, agradeció el impacto de las obras en su salud y bienestar. “Soy una persona discapacitada y estoy contenta con el asfalto, porque sufría mucho del asma y la alergia. Gracias al asfalto y al alumbrado, estoy muy feliz por toda la mejoría que hubo en el barrio en tan poco tiempo. Estoy muy agradecida y orgullosa del intendente”, expresó.

Estas obras no solo forman parte de la gestión eficiente de los recursos de los capitalinos, sino que, se focalizan en el objetivo de la gestión del intendente, el cual planteó lograr que todos los vecinos cuenten con las condiciones básicas de habitabilidad en sus casas al finalizar la gestión al frente del municipio. Esto en definitiva trae múltiples beneficios, principalmente la salud, seguridad y desarrollo, siempre con el norte en la sustentabilidad.

El Intendente Saadi estuvo acompañado por el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela; el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; la concejala Leticia Romero, entre otras autoridades.