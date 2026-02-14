Nota vista: 0

Este miércoles, los vecinos de Fiambalá recibieron al Programa “Catamarca con Vos” aprovechando a más de 20 organismos del Gobierno de Catamarca, accedieron a la Municipalidad y al mercado itinerante.

En la oportunidad se realizaron alrededor de 400 atenciones, entre consultas y solicitudes, a este programa provincial que pretende acercar los servicios al interior de nuestra Provincia para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entre ellos, se destacan 145 trámites de DNI, como así también el acceso a la asistencia médica, servicios veterinarios, peluquería, políticas juveniles y de género; entre otras cosas.

Al respecto, Carina Carrizo, vecina fiambalense, expresó: “Me gusta mucho que hayan venido para este programa porque brinda muchas soluciones, a veces por ahí es difícil para el vecino poder llegarse a San Fernando del Valle de Catamarca y esta es una manera de solucionar varios inconvenientes como suele pasar, en el caso del Registro Civil, que teníamos varias complicaciones acá en el medio, como así también EC Sapem, que también se pueden solucionar varias situaciones que hoy por hoy económicamente es difícil al vecino de Fiambalá llegarse por la Capital de nuestra provincia de Catamarca”.

De esta manera, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia reafirmó el compromiso de construir un Estado “presente, cercano y accesible”, fortaleciendo el vínculo con las comunidades tanto de la Capital como del interior provincial.

El programa, también sumó a los emprendedores locales a un “mercado itinerante” para que ofrezcan sus productos aprovechando la afluencia de gente. Asimismo, ofrece a los ciudadanos acceso de manera fácil y gratuita, solo con su DNI, a los organismos como EC SAPEM; OSEP; AGAP; Registro Civil; Dirección Provincial de Acción Cooperativa y Mutual; Inspección General de Personas Jurídicas; Dirección Provincial de Derechos Humanos; Dirección Provincial de Justicia; Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad; Secretaría de Políticas Juveniles; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Vivienda y Urbanización; Instituto Provincial de la Vivienda; Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos; Ministerio de Seguridad; ARCA; Ministerio de Salud; Ministerio de Economía; Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y Dirección de Comercio y Servicios; Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte; Ministerio de Educación; y Servicio de peluquería gratuito.