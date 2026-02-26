Nota vista: 0

Se dio inicio a la XXXV edición de la Feria de la Puna, el evento más antiguo de la Puna argentina, que reúne a ganaderos, artesanos y productores, y que se fusiona con la cultura, la música, el arte y las tradiciones ancestrales en una verdadera celebración popular.

La feria se desarrolla los días 26, 27 y 28 de febrero, convocando a visitantes locales, nacionales e internacionales en un encuentro multitudinario que reafirma la identidad y el orgullo puneño.

Autoridades presentes en el acto inaugural

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de la provincia, Raúl Jalil, acompañado por el intendente anfitrión, Mario Cusipuma.

También participaron los ministros Verónica Soria y Leonardo Zeballos; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; los diputados provinciales Juan Pablo Sánchez, María Argerich y Gladys Moro, Juan Carlos Ledezma, y German Scolamieri; y la senadora departamental Marisol Soriano.

En representación de la Universidad Nacional de Catamarca participó el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Gustavo Lazarte, junto a demás autoridades universitarias y representantes del CONICET.

Desde San Fernando del Valle de Catamarca acompañaron el concejal capitalino Cristian Perea y la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez.

Asimismo, estuvieron presentes los intendentes Raúl Úsqueda (Fiambalá), Armando Seco Santamarina (El Rodeo) y Roberto Rodríguez (Londres).

Participación del sector productivo e instituciones

Formaron parte de esta gran edición las empresas mineras radicadas en el departamento, como Galan Lithium, Rio Tinto, JSC Lithium y AbraSilver, además de diversas instituciones públicas y privadas, establecimientos educativos y fuerzas de seguridad que participaron del tradicional desfile cívico-militar.

Palabras del intendente

En su mensaje, el intendente Mario Cusipuma expresó su emoción y satisfacción por esta tercera feria organizada durante su gestión:

“Estamos muy contentos y emocionados por esta nueva edición. Cada año el evento crece y mejora, y la alegría de nuestra gente en los días previos demuestra que esta gran fiesta es un verdadero símbolo de nuestra Puna ademas que toda la feria se lleva a cabo con los proveedores antofagasteños. Reivindica nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra identidad”. Asi mismo se expreso en el apoyo a los ganaderos y como el municipio acompaña a toda la parte academica.

Finalmente, agradeció a todos los funcionarios, instituciones y vecinos que acompañan y forman parte de esta experiencia única que —destacó— ningún turista debería perderse.