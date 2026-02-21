Nota vista: 0

La diputada Vanesa Siley apuntó contra los integrantes de Independencia (Tucumán) y Elijo Catamarca que dieron quórum. “Esos son los chorros que te gustan a vos”, le dijo a una integrante de La Libertad Avanza. Sergio Palazzo cargó duramente contra el proyecto mileista y defendió el dictamen de UP.

Luego de que el oficialismo presentara el dictamen de mayoría, llegó el turno de Unión por la Patria, quienes en la plenaria del miércoles presentó un despacho alternativo avalados por la firma de 29 vocales. La primera parte fue presentada por Sergio Palazzo, secretario general de Asociación Bancaria, y por Vanesa Siley, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (SiTraJu).

Lejos de coincidir con el espíritu del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, el diputado sindical consideró que esta Ley de Modernización Laboral es “la regresión más brutal en la historia de los derechos de los trabajadores”. Antes, había señalado que dentro de los 26 títulos y 213 artículos “no hay una sola línea que beneficie a los trabajadores, pero sí beneficios para los empresarios”.

Entre los puntos que el bancario considera negativos de este texto, enumeró los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, en la de Convenios Colectivos, la de Asociaciones Sindicales y llamó “antirreglamentario” a “meter por la ventana” el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro punto que rechazó Palazzo fue el “banco de horas” al que explicó que tiene como finalidad normalizar la jornada laboral de 12 horas. Luego, sostuvo que “es inaplicable porque la relación de poder es favorable al capital”, y agregó que “desorganiza la vida familiar”, al hablar de potenciales situaciones en las que el trabajador verá afectada su organización semanal.

Se tomó un momento también dirigirse al bloque de la Unión Cívica Radical que preside la mendocina Pamela Verasay y sumó: “Han avanzado sobre el derecho de huelga y le pido a los radicales que no pisen la memoria de Crisólogo Larralde que puso el 14 bis”. Esto fue en alusión al histórico dirigente radical quien impulsó la incorporación de ese artículo en la reforma constitucional del 1957.

La última crítica que le endilgó al proyecto de ley de Modernización Laboral del Gobierno nacional estuvo dirigida al Título II que crea al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) considerado por Palazzo como el “vaciamiento del sistema previsional”. Agregó, además, que “con el FAL el despido pasa a ser gratuito para el sector empresario porque será pagado con plata del Estado”.

En defensa del despacho que firmaron los vocales de Unión por la Patria en el plenario del miércoles, desenvolvió: “Queremos plantear como Salario, Mínimo Vital y Móvil el equivalente a 4 Canastas Básicas, que incorpore el uso de Inteligencia Artificial y que proponga la relación de dependencia para los trabajadores de plataforma”.

En segunda instancia, la diputada nacional Vanesa Siley afirmó que la Reforma Laboral “va a causar dolor y miseria a los millones de trabajadores argentinos, sobre todo, en los trabajadores de la construcción, los mecánicos y las maestras”. También habló del quórum y llamó “traidores” a los representantes salteños, misioneros y tucumanos que accedieron a sus bancas en boletas de Unión por la Patria en 2023 o de Fuerza Patria en 2025.

Mientras la diputada kirchnerista apuntaba contra varios de sus excompañeros de bancada, se refirió al flanco oficialista y cargó: “Cuando hablo de traidores, no hablo de La Libertad Avanza porque tienen honestidad intelectual”, en alusión a su mirada negativa sobre la Reforma Laboral. Desde el bloque que preside Gabriel Bornoroni le contestaron que “lo que sabe hacer el peronismo es chorear”.

“Los que chorean son los peronistas que a vos te gustan”, señaló Siley, quien añadió que “esos son los chorros, los que dieron quórum”. A las 14.10, la sesión alcanzó el quórum con 130 diputados presentes en tiempo y forma en sus bancas: Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera (hizo campaña visitando a Cristina Kirchner en San José 1111) que responden a Osvaldo Jaldo en Tucumán dieron quórum. También lo hicieron los catamarqueños Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot que responden a Raúl Jalil y formaron parte de Unión por la Patria hasta los primeros días de diciembre pasado.

Para terminar, Siley advirtió que “en esas provincias, donde el pueblo le dio el voto a un peronista, en dos años va a ganar La Libertad Avanza”, y cerró: “Hago responsable a los gobernadores por la quita de derechos más fenomenal a los trabajadores de la historia de Argentina”.