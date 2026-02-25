Nota vista: 0

El Poder Ejecutivo provincial convoca a la Legislatura de Catamarca a Sesiones Extraordinarias durante el mes de marzo con el objetivo de avanzar en el tratamiento de una agenda legislativa penal, sin perjuicio de que se incorporen otros temas de interés público. La convocatoria fue dispuesta mediante decreto del gobernador Raúl Jalil, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Provincial.

Según el instrumento legal, ambas cámaras legislativas sesionarán en período extraordinario desde el 2 hasta el 31 de marzo de 2026. El temario, incorporado como anexo del decreto, incluye dos proyectos: la modificación de artículos del Código Procesal Penal -especialmente en materia de prisión preventiva- y la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados.

Desde el Ejecutivo se fundamentó la medida en la necesidad de dar tratamiento legislativo a herramientas jurídicas orientadas al fortalecimiento del sistema de justicia provincial y a la incorporación de mecanismos tecnológicos para la investigación penal.

El decreto dispone además la remisión formal del instrumento a la Cámara de Diputados y al Senado provincial para su correspondiente intervención parlamentaria, conforme lo establece la normativa vigente.