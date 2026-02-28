Nota vista: 0

En la continuidad de la agenda oficial en Antofagasta de la Sierra, el gobernador Raúl Jalil junto al intendente Mario Cusipuma recorrieron el avance de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°43 (Villa de Antofagasta-Límite con Salta).

Actualmente, se lleva adelante la primera etapa de la obra que abarca 60 kilómetros, de los cuales ya se han pavimentado 11 kilómetros correspondientes a la Sección I de esta etapa.

Según las estimaciones de la empresa a cargo de los trabajos para el mes de abril se prevé que estén pavimentados 15 kilómetros desde la Villa de Antofagasta de la Sierra hasta la zona de Paicuqui.

Los trabajos se concentran en la Sección I donde se ejecutan tareas de perfilado de base granular, imprimación y ejecución de carpeta asfáltica.

Esta obra es financiada con fondos del Fideicomiso Minero, provenientes de aportes extraordinarios de empresas que desarrollan su actividad en la Puna, y representa una inversión estratégica para fortalecer la conectividad regional, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento productivo y turístico del norte provincial.