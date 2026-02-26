Nota vista: 0

Con la presencia del gobernador Raúl Jalil y otras autoridades provinciales.

Este jueves dio inicio la XXXV edición de la Feria de la Puna, el evento más antiguo de la Puna argentina, que reúne a ganaderos, artesanos y productores, y que se fusiona con la cultura, la música, el arte y las tradiciones ancestrales en una verdadera celebración popular.

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente anfitrión, Mario Cusipuma; los ministros de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, y de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, los diputados María Argerich, Juan Carlos Ledesma, Juan Pablo Sánchez y Germán Scolamieri; la senadora departamental Marisol Soriano, entre otras autoridades.

La feria se desarrolla los días 26, 27 y 28 de febrero, convocando a visitantes locales, nacionales e internacionales en un encuentro multitudinario que reafirma la identidad y el orgullo puneño, e incluye propuestas ganaderas, artesanales, culturales, gastronómicas y turísticas. El programa dio inicio en predio ferial, con la admisión de los ejemplares que llegaron desde lejanos parajes de ese departamento con la invalorable tarea de técnicos y especialistas.

El mandatario provincial presidió el acto protocolar y el posterior desfile, tras lo cual materializó una visita al predio ganadero a los efectos de dejar habilitada de manera formal este evento popular tan importante en esta región de la provincia.

En la oportunidad, el gobernador Raúl Jalil expresó que “es un gusto venir a este lugar y siempre es lindo contar la historia de cómo estos departamentos del Oeste provincial van creciendo y es el futuro de Catamarca”.

Seguido, destacó que “la minería es un bien no renovable. Por ello necesitamos transitoriamente que los recursos de la minería mejoren la matriz económica del turismo, de la producción local, entre otros aspectos del departamento. Con el fideicomiso minero se pudieron realizar puentes y caminos, con los que hoy se puede llegar en auto a Antofagasta por caminos totalmente asfaltados. Esto significa integración, desarrollo y crecimiento con inclusión”.

A su turno, el intendente Mario Cusipuma expresó su emoción y satisfacción por esta tercera feria organizada durante su gestión: “Estamos muy contentos y emocionados por esta nueva edición. Cada año el evento crece y mejora, y la alegría de nuestra gente en los días previos demuestra que esta gran fiesta es un verdadero símbolo de nuestra Puna. Reivindica nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros ganaderos, nuestros productores y nuestra identidad”.

También estuvieron presentes los intendentes Raúl Úsqueda (Fiambalá), Armando Seco Santamarina (El Rodeo) y Roberto Rodríguez (Londres), las empresas mineras radicadas en el departamento como Galan Lithium, Rio Tinto, JSC Lithium y AbraSilver, además de diversas instituciones públicas y privadas, establecimientos educativos y fuerzas de seguridad que participaron del tradicional desfile cívico-militar.