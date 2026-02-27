Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil, junto a la ministra de Salud, Johana Carrizo, visitaron la localidad de Barranca Larga, en el departamento Belén, donde hicieron entrega de una ambulancia 4×4 destinada al Municipio de Laguna Blanca.

La unidad de traslado, que fue recibida por el intendente Ramón Gutiérrez, es un vehículo fabricado para terrenos difíciles y zonas de complejo acceso, equipada con camilla, monitor multiparamétrico, electrocardiógrafo, respirador, tubo de oxígeno y carro de paro, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en la zona.

En la ocasión, las autoridades también realizaron la entrega de bienes adquiridos a través del Programa Sumar en el Hospital “Dr. Segundo Enrique Muñiz” de Belén. Allí se entregaron dos aires acondicionados y dos ventiladores para el hospital, y un oxímetro junto a una balanza pediátrica con altímetro para el centro de salud de Laguna Blanca.

La ministra Johana Carrizo destacó: “esta entrega forma parte de un proyecto integral del Gobierno de Catamarca que busca seguir fortaleciendo la estructura sanitaria y asistencial en toda la provincia, con una mirada federal y equitativa”, señalando que la ambulancia 4×4 permitirá garantizar traslados seguros en zonas de difícil acceso como Laguna Blanca y remarcó que “la inversión en equipamiento y tecnología es clave para consolidar un sistema de salud más moderno, integrado y cercano a cada comunidad”.

De la entrega también participaron los ministros de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni; de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz; de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; la senadora departamental Soledad Blas, entre otras autoridades.