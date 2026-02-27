Nota vista: 0

El Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca aprobó la actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente a la etapa de producción del Proyecto Minero Sal de Vida, presentado por la compañía Rio Tinto (Galaxy Lithium S.A.).

El proyecto se desarrolla en el departamento Antofagasta de la Sierra e involucra diversas propiedades mineras y servidumbres asociadas a infraestructura, campamento y uso de agua.

La actualización aprobada, previo proceso de Participación Ciudadana que incluyó charlas técnicas, contempla el acondicionamiento de obras previamente autorizadas y el pilotaje del proceso de Extracción Directa de Litio (DLE), una actividad específica autorizada dentro del sitio que no forma parte del proyecto Sal de Vida ni implica cambios en su diseño o método de producción.

La aprobación se basó en el marco del Código de Minería y de la Ley Nacional N.º 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera y fue otorgada con una vigencia de 24 meses, autorizando exclusivamente las actividades declaradas por la empresa. Cualquier modificación o cambio de operador requerirá una nueva evaluación por parte de la Autoridad de Aplicación.

Con esta aprobación, el Gobierno de Catamarca reafirma su compromiso con el desarrollo minero responsable, promoviendo inversiones estratégicas para la provincia bajo estrictos estándares de protección ambiental, transparencia institucional y fortalecimiento del desarrollo local.