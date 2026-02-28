Nota vista: 0

Dentro del programa de actividades desplegadas en su gira de trabajo por el oeste provincial días atrás, el gobernador Raúl Jalil encabezó el acto de entrega de ocho unidades habitacionales en la jurisdicción del municipio de Villa Vil, en el norte del departamento de Belén.

De esta manera, ocho nuevas familias del interior catamarqueño pudieron acceder al sueño del techo propio, en una ceremonia que contó también con la presencia del ministro de la Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz y el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, autoridades municipales, entre otras autoridades.

En la oportunidad, el ministro Sáenz destacó la importancia que nuevas familias catamarqueñas puedan alcanzar su vivienda propia más aún “en el marco de una situación económica complicada y compleja, donde se produjeron recortes en partidas importantísimas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente y entre ellas se han recortado los fondos correspondientes a viviendas”.

Por ello, el titular de la cartera resaltó que “el gobernador Raúl Jalil ha efectuado una correcta administración de los recursos con que cuenta la provincia y hemos podido seguir resolviendo los casos más urgentes y necesarios que estén vinculados con la cuestión de viviendas”.

Es menester resaltar que las 8 familias beneficiadas en esta oportunidad recibieron viviendas sociales, por lo que no deberán abonar ningún costo por las mismas.