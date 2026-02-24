Nota vista: 0

La obra social continuará cubriendo el 100% de la prestación para sus afiliados, mientras que el Ministerio de Educación tendrá a su cargo la evaluación y definición pedagógica del servicio, aportando mayor claridad y eficiencia al sistema.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y el Ministerio de Educación firmaron este viernes un convenio marco que regula el procedimiento administrativo del servicio de Maestras de Apoyo Escolar (MAE), una prestación fundamental para niños, niñas y adolescentes que cursan los niveles primario y secundario en escuelas de toda la provincia. De la firma participaron la ministra de Salud, Johana Carrizo, el ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo, y el director de OSEP, Leopoldo Marchetti.

Actualmente, más de 500 maestras de apoyo escolar brindan este servicio a afiliados de OSEP, que a partir de este acuerdo continuará garantizando la cobertura del 100% de la prestación. La firma del convenio representa un avance significativo en términos de articulación institucional, ya que el Ministerio de Educación se involucra de manera directa y activa en los aspectos pedagógicos del servicio, aportando el conocimiento técnico y la experticia específica del área.

A partir de este nuevo esquema de trabajo, los afiliados deberán iniciar el expediente para la cobertura del servicio de MAE en el Ministerio de Educación, quien será el encargado de intervenir en la evaluación pedagógica, la carga horaria y la organización de las prestaciones, lo que permitirá contar con información más clara, fundamentada y transparente. Esta definición reduce superposiciones de horarios, evita conflictos entre las maestras de apoyo, las familias y la obra social, y brinda mayor previsibilidad a todas las partes involucradas.

En tanto, para OSEP, el convenio aporta certeza y eficiencia en la gestión, ya que disminuye los tiempos administrativos, reduce riesgos y evita cualquier situación que represente un contratiempo para las familias. Además, permite optimizar el uso de los recursos humanos de la obra social.