En Casa de Gobierno se reunieron hoy los referentes de los organismos que integrarán la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica. El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Trabajo y Planificación, Verónica Soria; la asesora general de Gobierno, Mara Murúa; el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, y representantes de los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Humano, Hacienda y Obras Públicas.

La reunión fue preparatoria de la convocatoria ampliada que se realizará en marzo, con la participación de todas las instituciones sociales involucradas en la temática. Desde el Gobierno de la Provincia se propone una visión amplia, abarcativa y conjunta respecto del desarrollo demográfico de los próximos años en Catamarca.

En este marco, se destacó que la provincia registra una caída sostenida de los nacimientos en el período 2001–2022, con una disminución del 42,55%, fenómeno que ha sido analizado de manera desagregada por departamentos, donde en algunos casos la reducción resulta considerablemente superior al promedio provincial.

Este escenario demográfico plantea nuevos desafíos para la planificación pública, por lo que el Gobierno avanza en la conformación del Comité Coordinador General, encargado de definir la metodología de trabajo de la Comisión mediante la creación de subcomisiones temáticas orientadas a abordar los impactos de la nueva estructura poblacional. Entre los ejes previstos se incluyen Dinámicas Sociológicas y Culturales; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Educación; Infraestructura y Servicios Básicos; Salud y Bienestar Social; Cuidado Intergeneracional, entre otros, con el objetivo de generar información estratégica para la formulación de políticas públicas que permitan aprovechar las oportunidades que esta nueva estructura demográfica presenta y, al mismo tiempo, mitigar los impactos negativos asociados a ella.

La comisión, que ya se encuentra en marcha, tendrá reuniones periódicas en distintos puntos de la provincia, con la intención de que todos los actores sociales participen de esta iniciativa.