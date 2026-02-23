Nota vista: 0

El gobernador pidió un cambio generacional en el PJ, defendió el diálogo con la Nación y aseguró que la figura de Cristina Kirchner «es un problema del conurbano»

Durante la tarde de hoy, el gobernador Raúl Jalil brindó una entrevista radial en la que lanzó fuertes definiciones sobre la crisis interna del Partido Justicialista y el rumbo económico del país. El mandatario se mostró distanciado del kirchnerismo y aseguró que el movimiento peronista necesita una renovación profunda. «Yo creo que estamos hablando de un cambio generacional dentro del peronismo. La agenda del conurbano es un problema para el país», sentenció, marcando una clara diferencia entre las necesidades de las provincias y de Buenos Aires.

«Hoy la política tiene más que ver con proyectos provinciales que con los nacionales», explicó, remarcando la necesidad de descentralizar las decisiones en la conducción del PJ. Por otro lado, consultado sobre las acusaciones de «traición» tras la votación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el gobernador señaló: «No es el camino intervenir los partidos ni expulsar senadores. El camino hoy es a través del diálogo y consensuar», afirmó, distanciándose de las posturas más rígidas del kirchnerismo. Sobre Cristina Kirchner, sostuvo que su figura y la discusión en torno a ella son, hoy en día, un «problema del conurbano».

En cuanto a la gestión y el desarrollo, Jalil vinculó este cambio de era con la necesidad de modernizar el mundo del trabajo. «La reforma laboral viene en una nueva era, con la inteligencia artificial y la robótica. El mundo está cambiando», sostuvo, en diálogo con la periodista Cristina Pérez, en el programa «Cristina sin vueltas». Según el mandatario, esta actividad será fundamental para generar el empleo que el país necesita en esta etapa de transición.

Finalmente, Jalil insistió en que la relación con el Gobierno nacional debe ser de colaboración y no de confrontación constante. «Hay que terminarla con la cultura de la polémica y seguir con la cultura del diálogo», pidió. Aunque admitió que le preocupan temas urgentes como el estado de las rutas nacionales y la difícil situación social, valoró la posibilidad de llegar a acuerdos. «Nosotros los gobernadores nunca gastamos más de lo que entra. Creo que ese es el camino para que el país retorne al crecimiento económico», concluyó.