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La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Salud, concluyó con éxito la primera campaña anual de detección de Glaucoma y Retinopatía Diabética. La jornada, realizada en el Nodo Tecnológico, alcanzó una masiva concurrencia, reafirmando la importancia de la prevención en enfermedades oculares silenciosas.

Las cifras de la jornada

Asistencia total: 347 personas controladas.

Turno mañana: 207 pacientes.

Turno tarde: 140 pacientes.

Detección temprana: Se identificaron aproximadamente 30 casos sospechosos, quienes ya fueron derivados para iniciar su tratamiento.

Al respecto, la secretaria de Salud, Ana Lagoria, destacó que este programa es un emblema de la gestión municipal: «Cumplimos 25 años de trayectoria con esta iniciativa. Es una campaña nacional de la que nos sentimos privilegiados de participar, priorizando a los mayores de 40 años, quienes tienen mayor tendencia a desarrollar estas patologías».

Uno de los pilares del programa es la cobertura total para quienes no cuentan con obra social. Estos pacientes son incorporados automáticamente al sistema municipal para recibir, de forma totalmente gratuita, las gotas oftalmológicas necesarias para su tratamiento crónico.

Además, la jornada ofreció una atención de salud 360°:

Vacunación: Se aplicaron dosis de la vacuna antigripal y se completaron esquemas del calendario nacional.

Atención Integral: «Aprovechamos la alta concurrencia para que cada paciente que ingresa reciba una atención de salud completa», concluyó Lagoria.

Esta campaña marca una firme gestión de la Municipalidad de la Capital con la salud pública, entendiendo que la detección precoz es la herramienta más eficaz para proteger la calidad de vida de los vecinos.