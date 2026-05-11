La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital mantuvo una reunión de trabajo junto a representantes de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos, con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas vinculadas al fortalecimiento y ordenamiento de la actividad turística en la ciudad.

El encuentro se desarrolló en la sede de la mencionada Asociación, y contó con la participación de la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, y del presidente de la entidad que nuclea a los empresarios hoteleros y gastronómicos, Aldo Sarquís. También estuvieron presentes, por parte del equipo municipal, el director del Observatorio Turístico Municipal, Jorge Cejas; la administradora de la Secretaría, Lilian Ahumada; y la asesora de la Subsecretaría de Transformación y Gestión Pública del Municipio, María Elisa Gaso.

Durante la reunión, desde el área municipal se expusieron las principales acciones que se vienen desarrollando en torno al ordenamiento de la oferta turística de la Capital. en este sentido, se dieron a conocer los lineamientos sobre los cuales se trabaja para la elaboración de una ordenanza destinada a la implementación de una Plataforma Municipal de prestadores de servicios turísticos. esta iniciativa tendrá la impronta de promover, ordenar y coordinar la oferta turística, buscando también generar herramientas de acompañamiento, impulso e incentivos para el sector.

Asimismo, uno de los temas centrales abordados fue la necesidad de ordenar la actividad de los alojamientos temporarios, modalidad que tuvo un importante crecimiento en la ciudad durante los últimos años. en este marco, desde el Municipio se comunicaron las acciones que se proyectan llevar adelante, con una mirada participativa, orientada a incentivar a que los mismos se integren a la oferta turística de la ciudad desde una perspectiva competitiva, y contribuir a una mejor experiencia para los visitantes.

Otro de los ejes tratados fue el fortalecimiento del turismo de reuniones y la articulación de espacios de capacitación conjunta destinados a mejorar la calidad de los servicios turísticos de la Capital. desde ambas instituciones destacaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para continuar consolidando el desarrollo turístico del departamento Capital y potenciar la calidad de la oferta local.

Cabe destacar que este encuentro forma parte de una serie de reuniones que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico viene manteniendo con distintos actores del ámbito público y privado, con el objetivo de consensuar políticas y acciones de cooperación mutua vinculadas al fortalecimiento y el mejoramiento de la actividad turística local.