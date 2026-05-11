Con un mensaje cálido y dando muestras de un gran conocimiento de la vida de nuestro Beato, el Papa León XIV envió un mensaje con ocasión de este acontecimiento extraordinario para nuestra diócesis y para todo el país, que es el siguiente:

✍️Queridos hermanos y hermanas:

Me uno con alegría al Año Jubilar que celebran con ocasión del Bicentenario del nacimiento del beato Mamerto Esquiú; religioso franciscano, misionero y obispo durante el pontificado de mi predecesor León XIII, que dejó una huella luminosa y fecunda en la Iglesia y en la sociedad de su tiempo.

Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú supo glorificar a Dios con sus buenas obras y, aun en medio de tinieblas y dificultades que amenazaban con apagar su brillo, nunca escondió la luz que gratuitamente había recibido (cf. Mt 5, 14-16). Quisiera, por medio de estas líneas, que su testimonio de entrega y santidad continúe brillando entre ustedes y los impulse a ser, como él, lámparas vivas en el hoy de la historia, sin que nada pueda oscurecer la fe, la esperanza y la caridad que habita en nuestros corazones por obra del Espíritu Santo (cf. Rm 5,5; Ef 3,17).

El beato Esquiú nos enseña a vivir la comunión y la misión evangelizadora de manera concreta, con gestos y obras de bien. Su celo apostólico lo llevó a construir puentes de diálogo y colaboración no sólo a nivel eclesial, sino también social, político y cultural. Con una destacada presencia en el ámbito educativo y periodístico, fue un ciudadano comprometido con su país, que participó activamente en momentos claves de la historia argentina, trabajando siempre en favor de la unidad y del bien común.

Su ejemplo también nos invita a ir más allá de las fronteras. Nuestro beato partía de la contemplación de los misterios del Señor, para luego ofrecerse con caridad y humildad a los demás. Como religioso misionero, no escatimó en generosidad y sacrificios a fin de que el Evangelio llegara hasta los confines de la tierra, siendo consuelo y cercanía de Dios para los más alejados y necesitados en Bolivia, Perú y Ecuador. Asimismo, tuvo la oportunidad de peregrinar a Roma y Tierra Santa. Sus escritos llegan hoy hasta nosotros como un valioso legado que revela las profundas experiencias de su corazón ardiente e inquieto.

Me gustaría mencionar, por último, el anhelo de fray Esquiú por la paz, que animó su incansable labor para instaurarla. A este respecto, decía el Papa Francisco: “A esos que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermosa: ‘Ellos serán llamados hijos de Dios’ (Mt 5,9)” (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 88). Queridos hermanos y hermanas, que la llamada a trabajar por la paz, a la que el beato catamarqueño supo responder en su tiempo y con determinación y valentía, también resuene hoy con fuerza en ustedes y se traduzca en gestos concretos de amor y reconciliación.

Encomendando este tiempo de gracia a la intercesión de Nuestra Señora del Valle, a quien fray Esquiú recurría con plena confianza y afecto filial, e implorando su amparo maternal para ustedes y sus familias, los bendigo de corazón.

Vaticano, 6 de febrero de 2026

Papa León XIV