Docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) marcharán junto a toda la comunidad universitaria del país en la 4° Marcha Federal Universitaria, convocada en defensa de la educación pública y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En Catamarca, la concentración está prevista a las 17 frente a la Escuela Preuniversitaria ENET N° 1, en el Paseo General Navarro. Desde allí, la columna marchará por calle República hasta Junín y culminará con un acto en la explanada de la UNCA. La convocatoria fue realizada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario.

El reclamo central es el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025 y luego aprobada nuevamente por insistencia legislativa: primero la Cámara de Diputados el 17 de septiembre y luego el Senado el 2 de octubre. Con ese procedimiento, el Ejecutivo quedó obligado a promulgarla, lo que ocurrió el 21 de octubre de 2025. Sin embargo, simultáneamente suspendió su aplicación argumentando que la norma no prevé en forma expresa su financiamiento.

Fuente: informe24catamarca