En el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, en el marco del Año Jubilar Diocesano, Paola Fedeli destacó la importancia de acompañar de todos el bicentenario del orador de la Constitución.

“Estamos acompañando a todos los vecinos vecinas de Fray Mamerto Esquiú”.

Consultada por cuál de las virtudes se queda del beato Esquiú, comentó que, con todas, es una persona que marco a Fray con lo social y espiritual con la gente.

“La defensa y el amor al pueblo” es lo que tenemos que tener como norte en nuestra vida, hay que tenerlo a Fray Mamerto Esquiú muy presente, así como a la Virgen del Valle, también hacia política fue un gran político, es un gran referente. Finalizó