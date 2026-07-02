El diputado provincial Mamerto Acuña reclamó que la Cámara de Diputados avance en el tratamiento de proyectos vinculados a la actividad minera y cuestionó al oficialismo por impedir, con su mayoría, el debate de iniciativas que considera prioritarias para la provincia.

Entre los temas pendientes, destacó el proyecto de ley de transparencia minera, una iniciativa que, según recordó, impulsa desde hace tiempo y que aún no ha sido tratada. “Por la importancia que tiene la minería para Catamarca, este proyecto ya debería haber sido debatido”, sostuvo.

Acuña también se refirió al proyecto del Banco de Medicamentos Solidarios, presentado por el diputado Javier Galán, e indicó que será analizado en comisión junto a otras iniciativas legislativas.

El legislador aseguró que el oficialismo define la agenda parlamentaria gracias a su mayoría y eso impide avanzar en proyectos que buscan dar respuesta a las necesidades de la población.

En materia minera, manifestó su preocupación por la situación de los límites provinciales y pidió que las autoridades del área concurran a la Legislatura para informar cuál es la planificación del Gobierno para el desarrollo del sector.

Además, consideró necesario conocer el estado de la aplicación del esquema de contratación laboral 70-30, la distribución de los recursos que genera la minería y el funcionamiento de organismos como la Policía Minera y la Policía Ambiental. También solicitó que la Comisión de Límites brinde un informe sobre las gestiones que se llevan adelante respecto de los conflictos limítrofes que involucran a Catamarca.

Por otra parte, Acuña cuestionó las prioridades del Gobierno provincial y aseguró que existen problemas urgentes que no están siendo atendidos, como la situación edilicia de las escuelas y las dificultades que enfrentan muchas familias.

“El Estado provincial debe garantizar la educación. Hoy se impulsan leyes para resolver cuestiones que deberían ser parte del funcionamiento normal de la administración, lo que demuestra las falencias del Gobierno”, expresó.

En relación con la situación de OSEP, el diputado se mostró preocupado por los reclamos de los gremios estatales por los coseguros y el cobro del plus médico.

Sostuvo que la obra social registró un déficit en los últimos meses, aunque consideró que la situación puede resolverse debido al incremento de los ingresos provinciales. En ese sentido, rechazó la posibilidad de aumentar los aportes de los trabajadores y propuso que sea el Estado quien absorba ese costo.

“El Gobierno está en condiciones de mejorar las prestaciones sin trasladar un mayor esfuerzo económico a los empleados públicos, que ya enfrentan salarios insuficientes”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre la participación del gobernador Raúl Jalil en la Fiesta de San Quiles, Acuña señaló que el mandatario acostumbra asistir a este tipo de actividades y expresó su deseo de que “todo lo que se haga sea en beneficio de Catamarca”.