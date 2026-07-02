La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, María de los Ángeles Herr, confirmó que el cuerpo comenzó a analizar los proyectos vinculados al acceso a medicamentos que fueron devueltos a comisión durante la sesión del miércoles, con el objetivo de elaborar una propuesta consensuada.

La legisladora explicó que las iniciativas corresponden a la diputada Rosana Pereira Reynoso, quien propone la creación de un Banco Provincial de Medicamentos, y al diputado Javier Galán, autor del proyecto para crear una Mesa Provincial de Acceso a los Medicamentos.

“Hoy estuvimos trabajando porque ambos proyectos fueron enviados nuevamente a comisión. Vamos a convocar al Ministerio de Salud y a los colegios profesionales vinculados con los medicamentos para realizar una reunión ampliada con todos los diputados y escuchar sus aportes”, explicó Herr.

La presidenta de la comisión consideró que ambas iniciativas persiguen un mismo objetivo y anticipó que la intención es avanzar hacia un único proyecto de ley. “Calculamos que tienen la misma dirección y están en la misma sintonía, por lo que creemos que podremos sacar un proyecto unificado”, afirmó.

Preocupación por el acceso a los medicamentos

Herr sostuvo que la discusión responde a una situación que afecta cada vez más a la población debido al incremento del costo de los medicamentos y a la reducción de programas nacionales.

“Es un tema que preocupa. Hay programas nacionales que dejaron de enviar partidas y muchas personas vulnerables ya no cuentan con esa ayuda. Además, los medicamentos han aumentado mucho y hay familias que no pueden afrontar esos gastos con sus ingresos”, señaló.

Convocarán a los colegios profesionales

Consultada sobre la polémica generada en torno al proyecto del diputado Galán y las observaciones formuladas por los colegios Médico y Farmacéutico, la diputada indicó que esas instituciones serán convocadas para participar del debate.

“Queremos que nos ilustren sobre todas las normativas vigentes para elaborar el mejor proyecto posible. Los medicamentos deben estar siempre recetados por un profesional y administrados bajo un tratamiento; no se puede entregar medicación sin un marco legal y sanitario adecuado porque está en juego la salud de las personas”, remarcó.

Cuestionó la actitud de la oposición durante el homenaje a Perón

En otro tramo de la entrevista, Herr expresó su malestar por la actitud de algunos legisladores opositores durante el homenaje realizado en la Cámara al conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón.

La diputada consideró que permanecer sentados durante el minuto de silencio constituyó “una falta total de respeto” hacia un expresidente de la Nación.

“Más allá de las diferencias ideológicas, se trató de un presidente de los argentinos y corresponde el respeto institucional. Minutos antes todos se habían puesto de pie para homenajear a las víctimas del terremoto en Venezuela, pero cuando se recordó al General Perón algunos diputados permanecieron sentados y mirando el celular”, concluyó.