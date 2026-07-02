El reclamo de los productores tabacaleros de Los Altos volvió a hacerse visible con una protesta para exigir la liberación de fondos nacionales destinados al sector. El presidente de la Cámara del Tabaco, Raúl Roldán, en diálogo con Catamarca es Noticia, aseguró que la medida fue el último recurso tras no obtener respuestas de las autoridades provinciales. “Esta es una situación a la que no queríamos llegar, pero no nos dejaron otra alternativa”, afirmó.

El conflicto está vinculado al programa Caja Verde, que contempla unos 713 millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco para financiar el inicio de la campaña. Roldán explicó que, si bien los recursos son nacionales, la Provincia debe gestionar su liberación para que lleguen en tiempo y forma. “Necesitamos esos fondos para los almácigos, la plantación, los fertilizantes y toda la preparación de la campaña”, señaló.

El dirigente sostuvo que el cambio de autoridades en el Ministerio de Desarrollo Productivo afectó el ritmo de las gestiones. En ese sentido, recordó que con la gestión anterior “los pagos salían en tiempo y forma” y aseguró que, apenas asumió el actual secretario de Producción, Marcos Cuenca, solicitó que se agilizaran los trámites ante Nación, aunque no obtuvo respuestas.

La situación se tensó durante una reunión con funcionarios provinciales, cuando les informaron que la solución podría demorar entre 20 y 30 días. “Nosotros necesitamos preparar la tierra ahora, no dentro de un mes”, cuestionó.

Frente a ese panorama, Roldán se comunicó directamente con el coordinador nacional del Fondo Especial del Tabaco, quien le indicó que la Provincia podía utilizar recursos disponibles de manera transitoria hasta la llegada de la transferencia nacional. “Al final terminé encontrando yo la solución. Esa gestión la tendría que haber hecho la Secretaría de Producción”, criticó.

Actualmente, unos 130 productores tabacaleros dependen de esos fondos para iniciar la campaña. Además, Roldán volvió a reclamar por el mal estado de los caminos rurales de Los Altos y Aspala, al advertir que “sin caminos tampoco hay producción”.

Aunque esperan que la utilización provisoria de recursos permita descomprimir la situación, el dirigente sostuvo que el conflicto dejó en evidencia la falta de articulación entre la Provincia y Nación. “Lo que esperábamos era que la solución llegara desde quienes tienen la responsabilidad de gestionar. Eso es lo que generó el malestar de los productores”, concluyó.