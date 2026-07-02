La Cámara de Senadores de Catamarca celebró este jueves su décima sesión ordinaria, donde otorgó media sanción al proyecto que transforma a Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) en Sociedad Anónima Unipersonal (CAMYEN S.A.U.) y convirtió en ley la iniciativa que reconoce al Newcom como deporte provincial.

La transformación de CAMYEN fue impulsada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de adecuar la empresa al nuevo marco normativo nacional, modernizar su estructura de funcionamiento y fortalecer la gestión de los proyectos mineros y energéticos.

Al fundamentar la iniciativa, la senadora Soledad Blas explicó que el nuevo esquema permitirá agilizar el funcionamiento de la empresa, reducir trámites administrativos y reforzar los mecanismos de transparencia y control, sin modificar el carácter estatal de la compañía.

El proyecto establece que la Provincia continuará siendo propietaria del 100% del capital social y garantiza la continuidad jurídica de la empresa.

El Newcom ya es ley

Durante la misma sesión, el Senado convirtió en Ley N° 5949 el proyecto que instituye al Newcom como deporte en todo el territorio provincial. La iniciativa había sido presentada por los diputados Rosana Pereyra Reynoso, Tiago Puente, Silvana Carrizo y Natalia Herrera.

Al defender el proyecto, el senador Gonzalo Ormachea destacó que esta disciplina constituye una herramienta para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la integración social, especialmente entre los adultos mayores.

Además de los beneficios físicos, señaló que el Newcom fortalece la autoestima, fomenta el compañerismo y mejora la calidad de vida de quienes lo practican.

Resoluciones

Durante la sesión también fueron aprobados distintos pedidos dirigidos al Poder Ejecutivo, impulsados por los senadores Horacio Gutiérrez, Soledad Blas, Augusto Ojeda y Félix Jerez.

Entre las iniciativas se encuentran la construcción de un edificio para el Instituto de Estudios Superiores de Andalgalá-Anexo Aconquija; la incorporación de un camión desobstructor para el departamento Belén; la refacción y ampliación de un Salón de Usos Múltiples en El Alto; la pavimentación del acceso a la Escuela Primaria N° 19 y el JIN N° 22 de Tintigasta; y la realización de estudios para la futura instalación del Cuartel de Bomberos de Bañado de Ovanta.

Declaraciones de interés

En la misma sesión se aprobaron 14 declaraciones de interés parlamentario, cultural, social, turístico, deportivo e histórico para reconocer trayectorias, eventos y aportes de distintas personalidades e instituciones de la provincia.

Entre los reconocimientos se destacan la artesana fiambalense Petrona Coria de Dávalo; la campeona provincial de malambo Sharon Nicole Navarro y su profesor Manuel Leguizamón; el locutor Luis Fernando Vekqui por sus 45 años dedicados a la difusión del folklore catamarqueño; la periodista y locutora Mariel Salazar; el relator deportivo Gustavo Daniel Vega; además de fiestas tradicionales como la Fiesta de la Capia, la Fiesta Municipal del Tamal y la festividad de San Santiago Apóstol en Antofalla.

Asimismo, la Cámara expresó su beneplácito por la imposición del nombre Juan Francisco Carreras al nuevo comedor universitario de la Universidad Nacional de Tucumán y declaró de interés el sitio arqueológico Las Piedras Pintadas y la Ruta Termal del departamento Santa Rosa.