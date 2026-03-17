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Los incrementos en las facturas de electricidad que comenzarán a reflejarse en los hogares de Catamarca responden principalmente a la reducción de subsidios y al aumento del precio mayorista de la energía dispuesto por el Gobierno nacional.

Gran parte del costo de la energía no es definido por la provincia, sino por el sistema mayorista administrado por CAMMESA. En ese esquema, el precio de generación y transporte se fija a nivel nacional, mientras que la distribución local representa una porción menor del monto total de la factura.

Desde marzo, el Estado nacional subsidia únicamente los primeros 150 kilovatios hora (kWh) de consumo. Esto implica que el resto de la energía debe abonarse a tarifa plena, cuyo valor está dolarizado y se determina en el mercado mayorista.

En este contexto, se estima que en algunas zonas de la provincia el impacto podría generar subas de hasta un 60% en las facturas, especialmente en regiones donde el consumo energético es más elevado debido a las condiciones climáticas.

En contraste, la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), que corresponde al servicio que presta EC SAPEM en la provincia, tiene una incidencia limitada en la boleta final. Según se explicó, de cada diez pesos que paga un usuario, solo dos corresponden a la distribución local, mientras que el resto está vinculado al costo mayorista de la energía, el transporte y los impuestos.

El impacto podría sentirse con mayor intensidad en distintos departamentos del interior, como Belén, Tinogasta, Pomán, Santa María y Fiambalá, donde la energía eléctrica suele utilizarse tanto para refrigeración en verano como para calefacción en invierno.

Actualmente, EC SAPEM mantiene operativo el sistema eléctrico en todo el territorio provincial, con más de 5.500 kilómetros de redes, sin deudas con CAMMESA y sin recibir subsidios operativos para su funcionamiento.

En este escenario, remarcaron la importancia de explicar a los usuarios cómo se compone la tarifa eléctrica y de qué manera impactan los cambios en la política energética nacional en el costo final del servicio.