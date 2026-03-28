Nota vista: 0

El organismo se integró a la plataforma Mi Catamarca.

La Agencia de Recaudación Catamarca dio un paso significativo en su proceso de transformación digital al establecer el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) como el canal único, obligatorio y legalmente válido para todas las comunicaciones entre el organismo y los contribuyentes.

La medida, dispuesta por la Dirección Ejecutiva de la Agencia, unificó bajo un mismo canal digital todas las notificaciones, requerimientos, intimaciones y actos administrativos que emitan las distintas áreas y direcciones del organismo, eliminando la dispersión de canales y dotando al sistema de mayor seguridad jurídica para ambas partes.

Los usuarios podrán, además, acceder al DFE mediante la plataforma Mi Catamarca. A través de su aplicación móvil y sitio web, los ciudadanos podrán visualizar de forma permanente y accesible las notificaciones que les sean cursadas, acercando la gestión tributaria a cada contribuyente.

Desde la Agencia destacaron que las notificaciones realizadas a través del DFE producen los mismos efectos legales que las practicadas en el domicilio fiscal físico constituido, lo que otorga plena certeza y validez jurídica al esquema digital, consolidándolo como un mecanismo eficaz, seguro y moderno de comunicación con los contribuyentes.

La medida se encuadra en la ley 5022, art. 35, que establece que el domicilio fiscal como medio de comunicación oficial.

Con esta iniciativa, Catamarca avanza en la construcción de una relación más transparente, ágil y accesible entre el Estado y los contribuyentes.