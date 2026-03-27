Nota vista: 0

La Selección argentina se medirá este viernes ante Mauritania en el primer amistoso de una doble fecha FIFA, donde el equipo buscará afinar su juego antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El partido está programado para iniciar a las 20:15 y se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como «La Bombonera».

Esta será una oportunidad crucial para que los dirigidos por Lionel Scaloni ajusten detalles en su estrategia y tácticas de cara a la competencia internacional. El encuentro se considera un paso importante para evaluar el rendimiento del equipo antes de su participación en el torneo más importante del fútbol mundial.

La Selección llega con la expectativa de mostrar un buen rendimiento y seguir construyendo sobre los logros obtenidos en el pasado. Este amistoso se presenta como un escenario ideal para que los jugadores se adapten a la presión de un gran evento y fortalezcan su cohesión como grupo.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli: Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Leandro Paredes o Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González o Thiago Almada; Nicolás Paz y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Babacar Diop; Khadim Diaw, Demine Saleck, Lamine Ba, Nouh Mohamed El Abd; Maata Magassa, Sidi Yacoub, Moctar El Hacen; Mamadou Sy, Idrissa Thiam, Sidi Bouna Amar. DT: Aritz López Garay.