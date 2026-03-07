Nota vista: 0

El Gobierno de la Provincia de Catamarca y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) alcanzaron un acuerdo en el marco de la mesa de diálogo desarrollada en el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, con el objetivo de actualizar condiciones laborales del personal del sistema de salud y consolidar un esquema de recomposición sostenida para el sector.

Como parte central del acuerdo, se estableció además un mecanismo de actualización periódica del punto índice de la carrera sanitaria, que se ajustará de manera bimestral tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Este esquema permitirá que los ingresos del sector acompañen la dinámica inflacionaria de forma regular y previsible, evitando desfasajes prolongados en el tiempo durante todo el año.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el acuerdo se inscribe en la política de diálogo permanente con los trabajadores del sistema de salud y en la necesidad de sostener el funcionamiento del sistema sanitario público en un contexto económico complejo, reconociendo la tarea cotidiana del personal que cumple funciones asistenciales en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

Del encuentro participaron representantes del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda y Obra Pública y del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, junto a autoridades y delegados gremiales de ATSA Catamarca.

Además, durante la reunión se analizaron los planteos presentados por el sector gremial vinculados a adicionales específicos del personal sanitario y a mecanismos que permitan acompañar la evolución de los precios en el contexto económico actual. Tras el intercambio de posiciones, las partes alcanzaron un acuerdo que introduce modificaciones en los adicionales vinculados a la responsabilidad asistencial dentro de los establecimientos de salud.

Asimismo, el entendimiento contempla la creación de reconocimientos específicos para el personal de enfermería que cumple tareas en circuitos cerrados y en turnos nocturnos, en función de las particularidades y exigencias que implican esas prestaciones dentro del sistema sanitario.