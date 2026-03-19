Nota vista: 0

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, acompañado por el secretario de Gobierno, Alberto Luis Pérez Rosales, encabezó una reunión de trabajo con los concejales, oportunidad en la que se abordaron distintos temas vinculados a la actualidad del municipio y a la agenda de gestión.

Durante el encuentro, el jefe comunal brindó un panorama de la situación financiera, señalando que el municipio atraviesa una merma en sus ingresos como consecuencia de la disminución de los fondos de coparticipación, en línea con el contexto macroeconómico nacional.

En ese marco, Barot también informó sobre la reciente reunión mantenida con representantes de los gremios UPCN y ATE, y anticipó que en las próximas semanas se avanzará en la firma de un nuevo acuerdo paritario, cuya entrada en vigencia está prevista para mayo de 2026.

Por otra parte, se analizaron las complicaciones generadas en los caminos de la jurisdicción tras el último temporal, detallándose las intervenciones realizadas por el municipio para restablecer la transitabilidad y brindar asistencia a los vecinos afectados.

En materia de ordenamiento urbano, el Ejecutivo municipal presentó ante los concejales un proyecto de ordenanza que propone establecer sentidos de circulación en distintas calles de la localidad, con el objetivo de mejorar el tránsito y la seguridad vial.

Finalmente, el intendente destacó la predisposición de los ediles para trabajar de manera conjunta, remarcando la importancia del diálogo institucional para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo y bienestar de la comunidad de Los Altos.