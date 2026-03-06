Nota vista: 0

Este jueves, a las 19:45 horas, el intendente de Los Altos, C.P.N. Raul Barot , dejó formalmente inauguradas las sesiones ordinarias 2026 en un acto realizado en el SUM (Salón de Usos Múltiples) de la localidad de Manantiales, departamento Santa Rosa.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, María Lobo Vergara; la vicepresidenta Noelia Guzmán; los concejales Walter Santillán, Carlos Olveira y Rodrigo Reynoso; además de funcionarios locales, empleados municipales y vecinos de la comunidad.

En su discurso, el intendente Barot repasó los principales logros alcanzados durante su gestión y presentó los proyectos y trabajos que se llevarán adelante en beneficio de las comunidades de la jurisdicción. Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración y el compromiso de todos los sectores para continuar avanzando en el bienestar, el desarrollo y el progreso de los pueblos que integran el municipio de Los Altos.

El jefe comunal agradeció el constante apoyo del gobierno provincial y, al mismo tiempo, señaló las dificultades derivadas de la falta de fondos provenientes del gobierno nacional, lo que limita la posibilidad de financiar proyectos y acciones que beneficien a la comunidad.