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La Municipalidad de la Capital procedió a la destrucción de 60 caños de escape libres secuestrados en distintos operativos de tránsito.

La medida, ejecutada en el predio de Infraestructura Urbana, se ampara en la Ordenanza N°917 y cuenta con la directiva del Juzgado de Faltas Municipal.

Al respecto, la secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero, explicó que estos dispositivos fueron retirados de los motovehículos por exceder los niveles de ruido permitidos para su cilindrada. «Cada moto tiene un escape reglamentario; cuando este es modificado para generar ruidos excesivos, se procede al retiro y posterior decomiso», señaló la funcionaria.

¿Cómo funciona el procedimiento legal?

Secuestro: El vehículo es remitido al corralón por exceso de ruido.

Obligación del infractor: El propietario tiene la responsabilidad de cambiar el caño por uno reglamentario (con orden del Juzgado) antes de retirar la moto.

Decomiso: El dispositivo modificado queda en custodia municipal hasta que se ordena su destrucción final.

Cabe destacar que, la destrucción se realizó mediante el uso de un rodillo compactador. Una vez inutilizados, los restos metálicos son enviados al programa GIRO para su tratamiento y reciclaje adecuado, cerrando un círculo de gestión que cuida tanto el descanso de los vecinos como el medio ambiente.

En este sentido, la funcionaria mencionó: «Buscamos reducir el uso de dispositivos que generan molestias innecesarias en la vía pública. Estas acciones son esenciales para mejorar la convivencia y la calidad de vida en nuestra ciudad», concluyó Romero.