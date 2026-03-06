Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con funcionarias del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Argentina para analizar los cambios demográficos que atraviesa la provincia y su impacto en la planificación de políticas públicas.

En la oportunidad, se firmó un Memorándum de Entendimiento con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) con el objetivo de fortalecer la cooperación en políticas públicas vinculadas a la dinámica poblacional y el desarrollo social.

El encuentro se realizó en la Casa de Catamarca en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la participación de Mariana Isasi, jefa de la oficina del organismo en el país, junto a Anabel Fernández Prieto, especialista en manejo de datos, y la oficial de programas Victoria Vaccaro. También participaron funcionarios provinciales y representantes técnicos del organismo internacional.

En la reunión, el mandatario provincial dialogó con las funcionarias acerca de los desafíos que enfrenta Catamarca frente a las modificaciones demográficas actuales, especialmente vinculadas a la baja de la natalidad y a las consecuencias que este fenómeno puede generar en la planificación de políticas públicas y en las proyecciones a mediano plazo.

En ese marco, se evaluó la posibilidad de avanzar en acciones conjuntas entre la provincia y el organismo internacional. Desde el UNFPA impulsan intervenciones estratégicas y líneas de trabajo orientadas al vínculo entre población y desarrollo, lo que abre la puerta a futuros programas de cooperación con el gobierno catamarqueño.

Según precisaron desde el organismo, la Argentina atraviesa actualmente un proceso de transición demográfica heterogéneo que requiere respuestas diferenciadas ante fenómenos como la disminución de la fecundidad, el envejecimiento de la población, la salud sexual y reproductiva y las dinámicas de movilidad de la ciudadanía.