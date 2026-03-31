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Catamarca Despierta estuvo presente en una jornada desarrollada en el Concejo Municipal de Adultos Mayores, donde se llevó a cabo una clase de zumba que reunió a numerosos participantes en un ambiente de entusiasmo y alegría.

Durante la actividad, se pudo observar el compromiso y la energía de los adultos mayores, quienes participaron activamente de la propuesta, destacando la importancia de generar espacios que promuevan el movimiento, la recreación y el encuentro social.

La jornada permitió visibilizar el impacto positivo de este tipo de iniciativas, que no solo fomentan hábitos saludables, sino que también fortalecen los vínculos y el bienestar emocional de quienes participan.

Desde la organización, a cargo de la dirección encabezada por Sol Roldán, se impulsa una agenda de actividades destinadas a este sector, con el objetivo de promover la inclusión y la participación activa en la comunidad.

En ese sentido, se remarcó la importancia de que más adultos mayores se sumen a estas propuestas, que buscan mejorar la calidad de vida a través del deporte, la recreación y el acompañamiento social.

Desde Catamarca Despierta se continuará acompañando y difundiendo este tipo de iniciativas que generan espacios de encuentro y bienestar para la comunidad.