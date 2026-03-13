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Una escena de emoción y solidaridad se vivió en una plaza del norte de la Capital, donde Catamarca Despierta sorprendió a una emprendedora que vende productos caseros y decidió comprarle toda la mercadería que tenía para ofrecer.

La protagonista es Silvia, quien desde hace más de cuatro años lleva adelante un pequeño emprendimiento familiar junto a su hija y su hermana. En su puesto vende distintos productos elaborados por ellas mismas, como cupcakes, bizcochuelos, maicenitas, cremonas, tortas saladas, budines y pan de anís.

Durante una entrevista con Catamarca Despierta, Silvia contó que comenzó a dedicarse de lleno a esta actividad luego de atravesar problemas de salud que le impidieron continuar con su trabajo anterior.

“Hace un año tuve un ACV isquémico y después sufrí una trombosis en la pierna. Perdí el trabajo porque ya no tenía las mismas fuerzas de antes”, relató.

La mujer explicó que durante años se desempeñó cuidando personas mayores, pero tras esa situación tuvo que buscar otra forma de generar ingresos. “Salimos a vender en plazas, ferias y eventos. La situación está difícil, pero es el medio que tenemos para sustentar nuestros gastos”, expresó.

Silvia también contó que con este emprendimiento busca sostener a su hija, quien actualmente continúa con sus estudios.

“A veces se vende y a veces no. Hay días buenos y días malos, pero seguimos poniéndole el pecho para poder salir adelante”, señaló.

En ese contexto, el periodista de Catamarca Despierta, Julián, decidió realizar un gesto solidario y comprarle toda la mercadería que tenía en su puesto.

La emprendedora calculó que el valor total de los productos rondaba los 43 mil pesos, monto que fue entregado en el momento, generando una fuerte emoción en Silvia.

“La verdad, un millón de gracias. Me hacen mucha falta, sobre todo en estos tiempos que son difíciles”, expresó visiblemente emocionada.

Finalmente, desde Catamarca Despierta indicaron que los productos adquiridos serán compartidos posteriormente con personas que lo necesiten, como parte de una iniciativa solidaria.