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El Gobierno de Catamarca suscribió un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para avanzar en un estudio integral sobre el impacto acumulativo de la actividad minera en los recursos hídricos del oeste provincial.

El convenio fue rubricado por el gobernador Raúl Jalil y el secretario general del organismo, Ignacio Lamothe.

El objetivo central del acuerdo es realizar una evaluación del impacto de la minería sobre los recursos naturales —con especial énfasis en el agua— y elaborar un Plan Integral de Manejo y Control Hidrológico-Ambiental para las cuencas de la provincia.

Entre los principales ejes de trabajo se destacan el análisis de las áreas de influencia minera, el diseño de protocolos específicos de control ambiental y la generación de información técnica que permita mejorar la toma de decisiones y la planificación territorial.

Las acciones estarán focalizadas inicialmente en el oeste catamarqueño, abarcando los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Belén, Santa María, Andalgalá, Pomán y Tinogasta, aunque no se descarta su extensión a otras regiones estratégicas.

Además, el convenio prevé una implementación articulada entre las partes, promoviendo la continuidad de estudios técnicos, el intercambio de información y el fortalecimiento institucional en el marco del Plan Maestro del Agua, con el objetivo de optimizar la gestión del recurso hídrico en la provincia.