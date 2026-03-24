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El Gobierno de Catamarca participa en la edición 2026 de la feria Nuestros Caballos, que se desarrolla desde el 24 hasta el 29 de marzo en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de uno de los eventos ecuestres más importantes de Latinoamérica, donde la provincia está representada a través de los ministerios de Cultura, Turismo y Deporte; Desarrollo Productivo; y Planificación, junto a la Casa de Catamarca.

En este marco, se instaló un espacio conjunto que busca poner en valor la identidad, la producción y las experiencias que ofrece el territorio provincial. Allí, se promocionan los principales destinos turísticos con el objetivo de posicionar a Catamarca como un destino de viaje.

Uno de los puntos destacados es la presencia de la Fábrica de Alfombras, que exhibe sus tradicionales telares con tejedoras trabajando en vivo, además de una selección de piezas que reflejan la calidad y el saber artesanal local. También forma parte de la propuesta la Ruta del Telar, un producto turístico y cultural que recorre distintas localidades de la provincia.

La participación se enmarca en una estrategia de promoción integral que articula cultura, turismo y producción en un evento que convoca a miles de visitantes y expositores de todo el país.

La feria Nuestros Caballos reúne a más de 100.000 personas y se consolida como un espacio clave para la difusión, el intercambio y la generación de oportunidades vinculadas al mundo rural y ecuestre.