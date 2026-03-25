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Durante la tarde del martes 24 de marzo, se llevó a cabo la Jornada de Encuentro, Espiritualidad y Vigilia por la Vida, en el marco de la Solemnidad de la Anunciación del Señor y el Día del Niño por Nacer, que la Iglesia celebra este 25 de marzo, para valorar el don de la vida desde su concepción. La misma tuvo como escenario la Iglesia María Auxiliadora, y reunió a niños, jóvenes, adultos, familias, quienes participaron de distintas actividades preparadas para vivir un día especial.

Este encuentro de oración y reflexión se desarrolló en el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, quien nos dice que “la vida es don divino, y quien la desprecia, desprecia al mismo Dios”, palabras que sintetizan el espíritu que movilizó esta jornada.

Entre las propuestas de formación para jóvenes y adultos, el padre Martín Melo, flamante párroco de la parroquia Jesús Niño, ofreció la charla “El milagro de la Vida: ciencia y fe en armonía”, que ayudó a la reflexión e invitó a la participación de los presentes.

Por su parte, los más pequeños compartieron espacios de diálogo, recreación, oración, y se consagraron al Inmaculado Corazón de María para respetar y defender la vida.

Como centro de este encuentro se celebró la Santa Misa, presidida por el padre Julio Murúa, párroco de la parroquia Inmaculado Corazón de María, con sede en la Iglesia María Auxiliadora, y concelebrada por el padre Martín Melo.

Durante la Eucaristía se incluyó un gesto especial en el ofertorio, momento en que los niños presentaron cartas dirigidas a los bebés por nacer y la imagen de un niño por nacer. También se bendijo de manera especial a las embarazadas.

Luego hubo un momento de adoración eucarística, oración de sanación e intercesión por la vida y las familias, culminando con la bendición final a la medianoche.

Esta iniciativa estuvo organizada por la Pastoral de la Niñez, la Junta Diocesana de Catequesis, la Renovación Carismática Católica, Adoremos Catedral, la Pastoral Familiar y grupos Provida, junto con instituciones y movimientos eclesiales.

Los organizadores afirmaron que con esta jornada buscaron recordar que toda vida humana es sagrada desde su concepción hasta su fin natural, y que las familias están llamadas a ser verdaderas “escuelas de amor y de vida”, donde cada hijo sea recibido como un don y cada persona sea valorada por su dignidad.