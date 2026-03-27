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El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine), disputará durante la noche de este viernes y la madrugada de este sábado la práctica libre 3 y la clasificación del Gran Premio de Japón.

El argentino comenzó su fin de semana con un discreto 16° puesto en la práctica libre 1, mientras que en la segunda tanda de entrenamientos finalizó 17°.

La actividad para Colapinto en el Circuito de Suzuka continuará con la práctica libre 3 que iniciará a las 23:30 (hora de Argentina) y se extenderá durante 60 minutos.

Solo unas horas después, Colapinto volverá a subirse a su Alpine A526 para la clasificación, que está programada para las 3 de la madrugada.

La clasificación podría ser clave en este Gran Premio de Japón, ya que en las últimas ediciones fue muy complicado realizar adelantamientos. Sin embargo, hay mucha expectativa de cara a esta temporada por las modificaciones en el reglamento que facilitan los sobrepasos.