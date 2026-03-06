Nota vista: 0

El fiscal de la Cámara Penal N°1, Alejandro Dalla Lasta, sostuvo la acusación en un juicio en el que la jueza Daniela Barrionuevo condenó a Ramón Nicolás Figueroa como autor de los delitos de violación de domicilio, robo simple (hecho primero) y hurto simple (hecho segundo), todos en concurso real.

El debate se desarrolló en la sala de audiencias de la Cámara Penal N°1. El imputado, asistido por defensa particular, confesó los hechos, por lo que el fiscal solicitó prescindir de la declaración de testigos y pasar directamente a la etapa de alegatos.

En su alegato, el representante del Ministerio Público solicitó la pena de un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, a hacerse efectiva una vez que la sentencia quede firme. Por su parte, la defensa requirió la aplicación del mínimo legal.

Tras un cuarto intermedio, la jueza Daniela Barrionuevo dictó sentencia y declaró a Figueroa culpable de los delitos de violación de domicilio, robo simple y hurto simple, en concurso real y en calidad de autor, imponiendo la pena solicitada por el fiscal.

Los hechos

El 27 de febrero de 2024, entre la 1:30 y las 2:00 aproximadamente, Figueroa ingresó sin autorización a un inmueble ubicado en calle San Martín al 400 de la ciudad Capital. Para ello escaló una pared frontal, accedió a la terraza y descendió por las escaleras internas hasta la planta baja, llegando hasta la puerta de ingreso del domicilio, todo ello contra la voluntad presunta de su morador.

Por este hecho fue acusado del delito de violación de domicilio.

El 7 de marzo de 2024, alrededor de las 4:13, el imputado se presentó en una playa de estacionamiento ubicada en calle San Martín al 300. Luego se dirigió a una casilla de cobro, donde forzó la cerradura de la puerta e ingresó al interior. Desde allí sustrajo un ventilador industrial, una suma de dinero en efectivo y una llave de candado, para luego retirarse del lugar con los elementos en su poder.

El 17 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 17:05, Figueroa ingresó a un local gastronómico ubicado en calle Rivadavia al 600, donde se apoderó ilegítimamente de un teléfono celular Iphone 13, sin ejercer violencia ni fuerza sobre las personas o las cosas. Posteriormente se retiró del lugar con el dispositivo.

Por estos dos últimos episodios fue acusado de los delitos de robo simple y hurto simple, respectivamente, en concurso real y en calidad de autor.