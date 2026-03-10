Nota vista: 0

Defensa Civil realiza relevamientos en zonas afectadas mientras se reportan cortes de pasos, derrumbes en cuestas y caminos con tránsito complicado por lluvias y crecidas.

Equipos de Defensa Civil de Catamarca se trasladaron hacia la zona de Los Altos, específicamente en el sector de Monte Redondo, para realizar relevamientos y colaborar con Defensa Civil Municipal de Los Altos ante la situación climática.

Según informaron, varios ríos presentan importantes crecidas, entre ellos los de Manantiales, Las Juntas, Icaño, San José de Piedra Blanca y en sectores de Paclín.

A la par, se registran complicaciones en distintos caminos y rutas de la provincia. En la Ruta Nacional 38, en el tramo de la Cuesta del Totoral, se reportaron derrumbes que afectan la circulación.

Situaciones similares se registran en la Cuesta del Portezuelo, Cuesta de los Ángeles y la Cuesta de La Cébila, donde también hay derrumbes y lloviznas que obligan a circular con extrema precaución.

En tanto, la Ruta Provincial 1, en la zona de Las Chacritas, presenta lloviznas y terreno complicado para el tránsito.

Además, se informó que permanecen cerrados varios cruces y accesos, entre ellos el paso al aeropuerto por El Pantanillo, el cruce del Río del Valle en Chañarito y el cruce en Las Tejas, todos clausurados por seguridad.

Las autoridades recomiendan evitar circular por las zonas afectadas y mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que las condiciones podrían modificarse en las próximas horas.