El Al Nassr anunció que el delantero portugués Cristiano Ronaldo ha sufrido una lesión en el isquiotibial, en medio de los rumores sobre una posible partida de Arabia Saudita debido a la guerra en Medio Oriente.

Según informó el club, «Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión en el isquiotibial tras el último partido contra Al Fayha. Ha comenzado un programa de rehabilitación y será evaluado diariamente».

El futbolista de 41 años, reconocido como el máximo goleador en la historia del fútbol, atraviesa un gran momento en la Liga Profesional Saudí, donde ha marcado 21 goles en 22 partidos esta temporada. Su destacada actuación es fundamental para que su equipo se mantenga en la cima de la competencia, con una ventaja de dos puntos sobre el Al Ahli.

Esta información surge en un contexto de especulaciones sobre una posible salida del portugués junto a su familia de Arabia Saudita, motivada por la situación bélica en la región. Los rumores comenzaron este martes por la mañana, cuando varios medios afirmaron que había abordado su jet privado con destino a Madrid, España.

Varias plataformas de seguimiento aéreo confirmaron que un jet privado despegó de Riad a las 20:00, aterrizando en Madrid a la 1:32 del 2 de marzo, tras un vuelo de casi siete horas. La ruta incluyó un sobrevuelo por Egipto y el Mediterráneo antes de llegar a suelo español.

No obstante, esta información fue desmentida en las últimas horas, indicando que el luso permanecería en el país asiático, donde reside desde principios de 2023.